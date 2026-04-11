Čak 168 igrača nije igralo u NBA ligi u noći s petka na subotu

AP Photo/Doug McSchooler via Guliver

U noći s petka na subotu odigrano je 15 utakmica u NBA, a te susrete propustilo je čak 168 igrača.

Razlog su bile ozljede ili bolesti, iako je jasno da su momčadi kojima ti dvoboji nisu bili rezultatski važni odlučile odmoriti ključne igrače.

Rekorderi su bili Memphis Grizzliesi, koji su bili bez čak 14 košarkaša, pa su protiv Utah Jazza nastupili sa samo šest igrača. Njihovi protivnici iz Salt Lake Cityja odigrali su cijelu utakmicu sa sedmoricom.

Jedna od rijetkih velikih zvijezda koja je igrala bio je Victor Wembanyama, koji je priznao da bi i on radije odmarao, iako je protiv Dallasa ubacio 40 poena.

“Da sam ispunio uvjet od 65 odigranih utakmica, sigurno bih preskočio ovaj susret“, rekao je Wembanyama.

Ostaje za vidjeti hoće li i što će NBA poduzeti kako bi zaustavila ovaj „virus ozljeda“ u završnici sezone.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.