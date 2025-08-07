Božić napustio Valenciju, ima novi klub

Podijeli :

Marin Sušić/HKS

Hrvatski 29-godišnji košarkaški reprezentativac Luka Božić prešao je iz španjolskog doprvaka Valencije u konkurenta iz ACB lige Granadu, izvijestio je u četvrtak njegov novi klub.

Krilni igrač je potpisao jednogodišnji ugovor s Granadom, koja će u nadolazećoj sezoni pokušati izboriti opstanak u elitnom razredu španjolske klupske košarke iz koje je nakon prošle sezone trebala ispasti u niži rang. Granada je, naime, bila predzadnja, ali je sačuvala mjesto u ACB ligi zato što Betis, zbog neispunjavanja kriterija, nije dobio dopuštenje za ulazak iz druge lige.

Božić je prije godinu dana, kao najkorisniji igrač ABA lige, došao iz Zadra u Valenciju potpisavši s njom dvogodišnji ugovor. No, trener Pedro Martinez je bio procijenio da mu nije potreban pa ga je proslijedio u novog prvoligaša Lleidu. Hrvatski igrač je upisao 32 nastupa za katalonsku momčad pomogavši joj da ostane u najvišem rangu španjolske košarke.

Na parketu je provodio prosječno 22 minute tijekom kojih je ubacivao po 11,4 koševa uz 3,5 skokova i 1,8 asistencija.

“Bio je ključni igrač Lleide. Njegovim dolaskom dobili smo fizičku moć, sposobnost dobrog igranja na obje strane terena te iskustvo igranja u španjolskoj ligi”, stoji u službenom priopćenju Granade, koja je Božića dovela bez odštete, jer je hrvatski košarkaš sporazumno raskinuo ugovor s Valencijom i postao slobodan igrač.

“Želimo mu sve najbolje u budućnosti, kako na profesionalnom tako i na privatnom planu”, priopćili su iz Valencije, kluba koji je prošle sezone poražen u finalu doigravanja za prvaka Španjolske od Real Madrida, a za koji Božić nije nastupio ni u jednoj službenoj utakmici.

Prije dolaska u Valenciju Luka Božić je sa Zadrom osvojio hrvatsko prvenstvo i Kup Krešimir Ćosić, a dvije sezone zaredom je bio proglašen najkorisnijim igračem ABA lige. Granada će mu biti šesti klub u seniorskoj karijeri u kojoj je igrao za Zagreb, Zadar, podgoričku Budućnost, Široki i španjolsku Lleidu, kao posuđeni igrač Valencije.