Američki mediji: Luka Dončić počastio se luksuznom vilom od 23 milijuna eura

AP Photo/Sergei Grits via Guliver

Slovenski košarkaš Luka Dončić nakon potpisa ugovora s Los Angeles Lakersima, kupio je luksuznu vilu, navode to američki mediji.

Američki mediji pišu, pozivajući se na portale koji godinama prate tržište luksuznih nekretninau Los Angelesu, o raskošnoj kući koju je kupio Dončić. Nalazi se navodno na Manhattan Beachu, ekskluzivnom dijelu grada smještenom između poznatog Venice Beacha i zračne luke LAX.

Vrijednost nekretnine procjenjuje se na oko 23,4 milijuna eura, a američki izvori tvrde da je kupoprodajna cijena odgovarala tržišnoj vrijednosti.

Jedna od prethodnih vlasnica vile je i teniska zvijezda, Maria Sharapova. Vila se prostire na tri kata, izgrađena je 2015. godine i ima pet spavaćih soba, bazen te čak dvije privatne kuglane staze.