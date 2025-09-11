VIDEO / Dončić ljut na suce: ‘Ne znam što su mislili, ovo se ne smije događati’

Podijeli :

Nakon poraza u četvrtfinalu od Njemačke (91:99) na Europskom prvenstvu u košarci, slovenska reprezentacija očekivano je bila razočarana, a imala je i nekoliko riječi za suca. Uključujući kapetana i ime utakmice, Luku Dončića.

„Vjerovali smo da možemo pobijediti, to smo i pokazali. Što sam rekao dečkima? Svaka čast svima, od prvog do zadnjeg, svi smo se borili. Mogao sam bolje igrati u posljednjim trenucima. Kad se utakmica lomila, nisam donosio najbolje odluke“, rekao je Luka Dončić u svojoj prvoj izjavi medijima.

POVEZANO VIDEO / Dončićevih 39 poena nije bilo dovoljno, Njemačka ide u polufinale Eurobasketa VIDEO / Dončić ogorčen sucima pokazivao gestu novca, a na kraju im rekao: ‘Mater vam je*em’ VIDEO / Dončić se izderao na suca pa zaradio tehničku: Poslušajte reakciju našeg komentatora

Slovenski kapetan prvi je postigao double-double (39 poena i 10 skokova) u utakmici protiv svjetskih prvaka, koja je na kraju pripala Njemačkoj. Teško se oteti osjećaju da je imao i pomoć sudaca. „Neću ništa reći. Prvu tehničku grešku dobio sam nakon dvije minute utakmice kada sam rekao ‘alo’. Ovo se ne bi smjelo događati u četvrtfinalu, bez obzira na ime igrača. Ne dobije se ni opomena. Stvarno ne znam što su suci ovdje mislili“, bio je jasan.

Ljubljanski igrač dodao je da je ljut nakon takvog poraza, ali istovremeno i ponosan na sve svoje suigrače.

„Borili smo se od prvog do zadnjeg. Ciljali smo više, o nama se govorilo s puno nepoštovanja. Svaka čast svima, kao što sam već rekao, mogli smo biti na odmoru, ali borimo se za svaku loptu. Za nekoliko dana bit ću ponosan na ono što smo postigli, nije bilo lako pokupiti se nakon dva poraza.“

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.