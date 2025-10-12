Zadar pobijedio Zvezdu u prvom kolu, a sada izgubio od Ilirije u ABA ligi

Podijeli :

KK Zadar/Zvonko Kucelin

Košarkaši Zadra su u drugom kolu skupine B ABA lige gostovali u Ljubljani kod Ilirije gdje su poraženi u neizvjesnoj završnici s 83-85 (20-19, 27-25, 25-20, 11-21).

U prvom kolu Zadar je iznenađujuće pobijedio Crvenu zvezdu u Beogradu 85-79, a sada je upisao prvi poraz premda je posljednju četvrtinu ovog dvoboja dočekao uz prednost 72-64. Na startu posljednje dionice Ilirija je napravila niz 11-2 čime je povela i do kraja se vodila neizvjesna borba za pobjedu.

Osam sekundi prije kraja igrač Zadra Mihailović je pogodio tricu za 83-83, ali ostalo je potom dovoljno vremena za domaćina te je tri sekunde prije kraja Murić pogodio za pobjedu Ilirije 85-83.

Vladimir Mihailović je bio najbolji igrač Zadra. Postigao je 26 poena uz tri asistencije i dva skoka. Lovro Mazalin je za hrvatskog prvaka dodao 22 poena, kao i čak 14 skokova.

Wendell Green je bio najbolji igrač Ilirije s 21 poenom, 13 asistencija i sedam skokova, dok su Tomažić i Kureš ubacili po 16 poena. Tomažić je tome dodao četiri asistencije i tri skoka.

Na vrhu ljestvice skupine B je Spartak s omjerom 2-0. Po jednu pobjedu i jedan poraz imaju Zadar, Cedevita Olimpija, Mega, Budućnost, Ilirija i Vienna.