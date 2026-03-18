Split u debiju novog trenera prosuo 16 razlike na ulasku u zadnju četvrtinu, ostanak u ABA ligi sve je dalje!

Podijeli :

KK Split

U susretu četvrtog kola "play-outa", razigravanja za ostanak u regionalnoj ABA ligi, košarkaši Splita su na Gripama izgubili od Vienne sa 76-85 premda su na početku posljednje četvrtine vodili s čak 16 razlike.

Bila je to premijera Miodraga Rajkovića na klupi “žutih” i sasvim sigurno neće je pamtiti po dobrome. “Žuti” su na Gripama prosuli nemoguće, čak 16 koševa viška na ulazu u posljednju četvrtinu.

Splićani su bolje ušli u susret, nakon prve četvrtine su vodili 24-20, na poluvremenu +9 (48-39), a na koncu treće dionice velikih 16 razlike (69-53). U tim se trenucima činilo kako će Split osvojiti važne bodove u borbi za spas, no gosti su napravili nevjerojatan preokret.

Posljednju dionici bečki sastav je dobio s čak 32-7 za veliki preokret. Bio je to šesti uzastopni poraz Splita koji se sada nalazi u teškoj situaciji i ostanak u ABA ligi sve je dalje.

Goste su do pobjede predvodili JR Boum s 24 koša, Henry Murkey s 15 i Samuel Hunter s 10 koševa. Kod domaćina najefikasniji su bili Willie Wiggins sa 17 i Antonio Jordano s 14 koševa.

Bečki klub se nalazi na drugom mjestu Lige za ostanak s 27 bodova, dva manje od vodećeg Spartaka, dok je Split pretposljednji s 24 boda. Posljednji je Derby s 23 boda.