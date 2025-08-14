Senzacija na pomolu: Dragić se posvađao s izbornikom, a sada dolazi u KK Split?

Podijeli :

Exer by Guliver

KK Split ambiciozno slaže momčad za novu sezonu s ciljem prekida trogodišnje Zadrovljeve dominacije i osvajanja domaćih trofeja, a kao potencijalno veliko pojačanje spominje se Zoran Dragić.

Prema pisanju Sportskih novosti, Splićani su već dogovorili dolazak centra Jakea Stephensa iz FMP-a te sada traže igrača na krilnoj poziciji. Među kandidatima su Francuz Malcolm Cazalon iz Bilbao Basketa i Zoran Dragić, mlađi brat Gorana Dragića.

Zoran Dragić prošle je sezone s Bilbaom osvojio FIBA Europe Cup, no nedavno je završio reprezentativnu karijeru nakon sukoba s izbornikom slovenske reprezentacije Aleksandrom Sekulićem. Iako je izbornik tvrdio da ga je izbacio, supruga i brat tvrde da je sam napustio reprezentaciju, što je izazvalo buru na društvenim mrežama.

S 36 godina Dragić iza sebe ima bogatu karijeru – iz slovenske Krke otišao je u Unicaju, nastupio u NBA ligi za Phoenix i Miami zajedno s bratom, a potom igrao za renomirane europske klubove poput Himkija, Milana, Efesa, Baskonije, Žalgirisa i Cedevite Olimpije. Dolazak na Gripe bio bi jedno od najvećih imena koja su posljednjih godina pojačala Split.