Krenula je ABA 2 liga, Cibona će je unatoč raznim najavama ipak igrati

Podijeli :

Matija Kolarić/KK Cibona

ABA 2 liga započela je ovoga tjedna u novom formatu s 16 momčadi. Za razliku od prijašnjih sezona, više se neće igrati sustav “svatko sa svakim”, već model sličan Ligi prvaka – ekipe su podijeljene u četiri jakosne skupine, a svaka će momčad odigrati osam utakmica, po dvije protiv protivnika iz svakog šešira.

Unatoč ranijim najavama, Cibona će ipak sudjelovati u ovom natjecanju, i to s prvom momčadi. Još je proljetos direktor kluba Tomislav Šerić izjavljivao da Cibosi neće igrati ABA 2 ligu u slučaju ispadanja iz prvog ranga, no odluka je promijenjena zbog klupskog suvlasništva u ABA ligi. Naime, nova struktura natjecanja predviđa isplatu dividendi klubovima-suvlasnicima, što Ciboni donosi financijsku korist. Da je odustala od natjecanja, klub bi izgubio ta prava, pa je odlučeno da se u ligi ipak nastupi.

Postojale su i špekulacije da bi Cibona u ovom natjecanju nastupila s mlađim igračima, budući da su prioriteti FIBA Europe Cup, domaća Premijer liga i Kup Krešimira Ćosića. Ipak, trener Ivan Rudež odlučio je ući u sezonu s najjačim sastavom, pa će u ponedjeljak, 13. listopada, u Draženovom domu protiv makedonskog TFT-a nastupiti kompletna prva ekipa.

Cibona je ždrijebom smještena u skupinu s TFT-om te crnogorskim klubovima Primorjem, Podgoricom i Sutjeskom, slovenskim Heliosom te srpskim predstavnicima Vršcem, Zlatiborom i Vojvodinom. Nakon osam odigranih utakmica slijedi doigravanje – četvrtfinale, polufinale i finale – sve na dvije dobivene utakmice.

Ovakav raspored donosi Ciboni iznimno gust kalendar jer, uz ABA 2 ligu, slijedi i šest europskih utakmica te redovne domaće obveze. Samo u idućih devet dana Cibosi će odigrati četiri susreta – protiv Šibenke u Premijer ligi, TFT-a u ABA 2, Bashkimija u Europi te Dinama u domaćem prvenstvu.

To je ritam koji podsjeća na NBA kalendar, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će momčad izdržati sve izazove. Neslužbeno se i dalje spominje mogućnost da klub tijekom sezone eventualno odigra dio susreta i potom se povuče, ali zasad je plan da Cibona odradi punu sezonu i sudjeluje u čak četiri natjecanja – što ljubiteljima košarke u Zagrebu jamči vrlo uzbudljivu jesen.