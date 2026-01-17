Crvena zvezda svladala Zadar na Višnjiku

Podijeli :

Zadar/Zvonko Kucelin via ABA League

Košarkaši Zadra u susretu su 15. kola skupine B regionalne ABA lige izgubili na svom terenu od Crvene zvezde sa 67-80 (22-21, 12-21, 12-26, 21-12).

Lovro Mazalin je s 19 koševa bio najefikasniji u sastavu Zadra, dok je Codi Miller-McIntyre predvodio Crvenu zvezdu s 15 poena.

VIDEO / Zupčev double-double i Hardenov show donijeli Clippersima slavlje u produžetku!

Zadar je uspijevao držati rezultatsku ravnotežu tijekom prve četvrtine, no potom su gosti u drugoj i trećoj dionici pojačali igru u obrani što im je bilo dovoljno za bijeg na čak 22 pogotka razlike (68-46). U zadnjoj četvrtini igrači hrvatskog prvaka uspjeli su ublažiti poraz.

Zadar je sada na omjeru pobjeda i poraza 4-10, dok je Crvena zvezda na 10-3.