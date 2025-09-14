Schröder MVP EuroBasketa, izabrana i najbolja petorka turnira

Podijeli :

xMNxPressxPhotox by Guliver

Njemački košarkaški reprezentativac Dennis Schroeder proglašen je za najkorisnijeg igrača Eurobasketa (MVP nagrada) gdje je svoju momčad vodio do zlatne medalje.

Njemačka je na Eurobasketu slavila nakon stopostotnog učinka na prvenstvu, a u finalu je svladala Tursku 88-83. Posljednjih šest njemačkih poena u finalu postigao je upravo Schroeder. No, za najkorisnijeg igrača finala proglašen je njegov suigrač Isaac Bonga koji je postigao 20 poena uz pet skokova i tri asistencije.

U idealnoj petorci Eurobasketa su dvojica njemačkih košarkaša, Dennis Schroeder i Franz Wagner, potom Turčin Alperen Sengun, Grk Giannis Antetokounmpo i slovenski igrač Luka Dončić.

Brončanu medalju su osvojili košarkaši Grčke koji su u ogledu za treće mjesto svladali Finsku 92-89.