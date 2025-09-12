Pratite na SK: Problem za Tursku uoči polufinala

Podijeli :

via Guliver

Ozljeda Cedija Osmana unijela je nervozu u turski tabor pred polufinalnu utakmicu s Grčkom koju u petak u 20:00 sati pratite na SK1.

Osman, ključni reprezentativac i član Panathinaikosa, pod velikim je upitnikom za susret s Grčkom nakon što je zadobio ozljedu stopala u četvrtfinalu protiv Poljske.

Iskusni krilni igrač u četvrtak nije trenirao s ostatkom momčadi, a trener Ergin Ataman potvrdio je da Osman ide na terapiju te da će odluka o njegovom sudjelovanju biti donesena neposredno prije utakmice.

“Cedi je primio terapiju, nije trenirao i njegovo će stanje biti poznato uoči utakmice”, rekao je Ataman, koji je otkrio da se u početku sumnjalo na stres frakturu, ali su liječnici isključili tu opciju.

“Najveći strah bio je da se radi o stres frakturi, što je i izgledalo. Srećom, izbjegnuto je. Ima upalu kostiju i ne može stajati na nozi. Ako nije barem 50%, ne bi trebao igrati”, dodao je Ataman.

Tridesetogodišnji košarkaš rođen u Ohridu jedan je od najvažnijih igrača momčadi – na Eurobasketu je u prosjeku postizao 14,9 poena, 2,4 skoka i 1,6 asistencija po utakmici.

U drugom polufinalu u 16:00 sati sastaju se Njemačka i Finska, a susret također pratite na SK1.

