Nurkić nakon senzacionalne pobjede: BiH uvijek nekako preživi, podcijenili su nas

Podijeli :

AP Photo/Chara Savvidou by Guliver

Bosna i Hercegovina priredila je veliko iznenađenje u 4. kolu Eurobasketa svladavši jednog od glavnih favorita turnira.

U ključnom ogledu za plasman u nokaut-fazu, reprezentacija BiH pobijedila je Grčku rezultatom 80:77 u skupini C te se približila prolasku dalje. U posljednjem kolu momčad očekuje odlučujući dvoboj protiv Gruzije.

“Bosna i Hercegovina uvijek nekako preživi. Uvijek kompliciramo stvari, kako u životu tako i na terenu. Da je moglo lakše, moglo je, ali kako mora biti tako će i biti”, rekao je Nurkić i osvrnuo se na navijače.

“Ljudi su ovako daleko došli iz BiH i dijaspore da nas podrže. Čak mi je više drago zbog njih nego zbog mene jer ne mogu još ni shvatiti što se dogodilo. Zaslužili su da im donesemo pobjedu nakon svih tih atmosfera i prelijepog navijanja”, dodao je Nurkić, koji je utakmicu završio s 18 poena i 10 skokova.

“Uvijek su neke kalkulacije, svi govore da trebamo odmarati. Izrazio sam želju pred ekipom i trenerom da svi igramo i dobijemo. Svaku utakmicu ulazimo kao da trebamo dobiti, tako i ovu. Oni su nas malo podcijenili, Giannis nije igrao, ali svakako smo imali motiv jer je ova utakmica bila bitna za nas. Moja jednostavna poruka bila je zašto bi netko drugi odlučivao o našoj sudbini, a ne mi.

Na kraju krajeva, ako želimo proći dalje, bolje da odlučujemo mi, a ne da mora netko drugi dobiti, pa mi dobiti s nekom razlikom. Ovo je najispravnije, dobiti ovo i odlučivati s Gruzijom. Iz prethodnih utakmica naučili smo igrati pametnije iako imamo još neke greške. Nemoguće je igrati toliko utakmica s toliko lošim šutom, negdje je moralo probiti. Drago mi je da je to večeras i da ulazimo u formu”, izjavio je Nurkić.