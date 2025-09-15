Ataman: Mislim da sam ova tri tjedna puno govorio na konferencijama svaki put, sada sam bez riječi

Podijeli :

Dragana Stjepanovic via Guliver

Vrhunsko finale EuroBasketa gledali smo u Rigi gdje je Njemačka preko Turske (88:83) došla do naslova.

Obje su reprezentacije do finala došle bez izgubljene utakmice na ovom EuroBasketu, no na kraju je jedina neporažena momčad na turniru bila Njemačka koja se okitila drugim europskim naslovom u povijesti nakon 1993. godine.

Možda i najemotivniji čovjek nakon završetka susreta bio je izbornik Turske Ergin Ataman, kojemu je poraz teško pao.

“Mislim da sam ova tri tjedna u Rigi na Eurobasketu puno govorio na konferencijama svaki put. Sada sam bez riječi jer smo jako razočarani što smo izgubili utakmicu koju smo kontrolirali. Jedna momčad može slaviti, čestitam Njemačkoj na naslovu prvaka”, rekao je Ataman koji je u Rigi dobio kakvu takvu utjehu time što je bio najbolji trener ovogidšnjeg EuroBasketa.