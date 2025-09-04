Vuelta: 12. etapi pripala Španjolcu, Vingegaard i dalje vodeći

Podijeli :

Guliver Images

Španolac Juan Ayuso (UAE Emirates-XRG) ostvario je svoju drugu etapnu pobjedu na ovogodišnjoj "Vuelta a Espani" slavivši u 12. etapi voženoj od Lareda do Los Corrales de Buelne u dužini od 144.9 kilometara, dok je danski biciklist Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) zadržao vodstvo u ukupnom redoslijedu.

S obzirom na profil etape, od samoga je starta bilo jasno kako će se iz glavne skupine izdvojiti veliki broj vozača koji nisu prijetnja za ukupnu pobjedu te se potom u završnoj fazi boriti za etapu. Upravo se to i dogodilo, preko 50 vozača uspjelo je upasti u bijeg, njihov broj se postupno smanjivao da bi ih uoči završnog uspona na Colladu de Brenes ostalo njih 19.

Prilikom zadnjeg uspona na čelu su ostali smao Ayuso i još jedan Španjolac Javier Romo (Movistar) koji su u završnom sprintu odlučivali o etapnom pobjedniku, a tu se bolje snašao Ayuso koji je prvo zauzeo povoljniju poziciju da bi onda i profitirao jer je Romu zakazao mjenjač.

Ayuso je na “Vueltu” stigao s ambicijom boriti se za ukupnu pobjedu, ali je zbog nekoliko loših dana ispao iz te konkurencije, potom je došlo i do javne svađe s vodstvom momčadi koja je rezultirala priopćenjem kako će napustiti UAE Emirates-XRG na kraju sezone, no na cesti je 22-godišnji Španjolac pokazao klasu te nakon slavlja u sedmoj etapi to ponovio i u 12.

U ukupnom redoslijedu Vingegaard i dalje ima 50 sekundi bolje vrijeme od drugog Portugalca Joaoa Almeide (UAE Emirates-XRG), odnosno 56 sekundi od trećeg Britanca Toma Pidcocka (Q36.5).