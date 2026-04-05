Pogačar u Flandriji ispisao povijest biciklizma

(AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) via Guliver Image

Fantastični Slovenac Tadej Pogačar osvojio je Tour of Flanders i time postao prvi biciklist nakon Eddyja Merckxa koji je uspio osvojiti prva dva monumenta na početku sezone.

Nakon što je prije dva tjedna slavio na utrci Milan–San Remo, Pogačar je danas trijumfirao i na Flandriji, potvrdivši da je u vrhunskoj formi uoči najvažnijih utrka godine.

U cilj je stigao s 34 sekunde prednosti ispred Mathieua van der Poela, dok je Remco Evenepoel zaostao minutu i 11 sekundi.

Ovo mu je treća pobjeda na Flandriji, a impresivan je podatak da je slavio na čak 11 od posljednjih 12 monumenata. Tijekom cijele utrke dominirao je od starta do cilja, ne ostavivši konkurenciji gotovo nikakvu priliku.

Ako ovako nastavi, pred nama je još jedna sezona potpune dominacije trenutno najboljeg biciklista svijeta, kojeg mnogi već svrstavaju među najveće u povijesti.