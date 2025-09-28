Maestralni Pogačar dominantno obranio naslov svjetskog prvaka i ispisao povijest

U cilj je stigao za 6:21:20, čak 1:28 minuta ispred Remca Evenepoela i 2:16 ispred Bena Healyja.

Pogačar šokirao izjavom: ‘Ne vidim sebe još dugo u biciklizmu’

Kao glavni favorit, napao je na usponu Mont Kigalija više od 100 km prije cilja. U početku su ga pratili Juan Ayuso i Isaac del Toro, no obojica su odustala, pa je Pogačar sam odvozio posljednjih 66 km. Time je ostvario treću najuvjerljiviju pobjedu u povijesti SP-a, iza Adornija (1968.) i Ronssea (1928.).

Ovim trijumfom ušao je u povijest. Naime, postao je prvi vozač koji je uzastopno osvajao i Tour de France i cestovnu utrku Svjetskog prvenstva, što nije uspjelo ni Eddyju Merckxu.