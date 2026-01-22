WRC 2026. na Sport Klubu: Nova sezona, stari izazovi i povratak Croatia Rallyja

Podijeli :

WRC

I dalje je na snazi podijeljeni sustav bodovanja, koji dodatno naglašava važnost svake etape, posebno nedjelje. Bodovi se osvajaju prema ukupnom poretku relija, ali i kroz Super Sunday te Power Stage, što vozače tjera na maksimalan napad do samog kraja – uz uvjet da reli završe.

Svjetsko prvenstvo u reliju (WRC) i u sezoni 2026. ostaje jedno od najzahtjevnijih i najnepredvidljivijih natjecanja u svijetu automobilizma. Pod okriljem FIA-e, karavana najboljih vozača svijeta od siječnja do studenog vozit će 14 relija na četiri kontinenta, na asfaltu, makadamu, snijegu i ledu, gdje brzina, izdržljivost i taktička zrelost često odlučuju više od same snage automobila.

I dalje je na snazi podijeljeni sustav bodovanja, koji dodatno naglašava važnost svake etape, posebno nedjelje. Bodovi se osvajaju prema ukupnom poretku relija, ali i kroz Super Sunday te Power Stage, što vozače tjera na maksimalan napad do samog kraja – uz uvjet da reli završe.

POVEZANO WRC će opet biti u Hrvatskoj, evo na kojim lokacijama

Poseban izazov predstavlja i strategija guma. Ograničen broj setova, mogućnost kombiniranja različitih tvrdoća te dionice koje često prelaze 60 kilometara brzinskih ispita bez servisa, čine svaku odluku potencijalno presudnom za konačan ishod.

Za hrvatske ljubitelje relija najveća je vijest povratak Croatia Rallyja u kalendar. Nakon jednogodišnje pauze, utrka se vraća od 9. do 12. travnja 2026., s glavnim servisom u Rijeci i asfaltim brzinicima koji će se voziti od Istre do Karlovačke županije, ponovno donoseći svjetsku elitu na domaće ceste.

U borbi za naslov očekuje se iznimno jaka konkurencija. Elfyn Evans ponovno je među glavnim favoritima, dok Sébastien Ogier, deveterostruki svjetski prvak, i dalje ima ambiciju ispisati povijest. Posebnu pažnju privlači i Oliver Solberg, koji u Toyotinom Rally1 automobilu ulazi u svoju prvu punu sezonu na najvišoj razini. Hyundai se, pak, oslanja na iskustvo Thierryja Neuvillea, uz sve zrelijeg Adriena Fourmauxa.

Sve upućuje na sezonu u kojoj će se naslov lomiti na sitnim detaljima – vremenskim uvjetima, izboru guma i odlučnosti vozača u posljednjim kilometrima svake utrke. WRC 2026. tako već sada obećava godinu vrhunskog relija i neizvjesne borbe do samog kraja.

U 16 sati na rasporedu je prva etapa na SK 2, a na istom programu u 20.30 sati druga etapa.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.