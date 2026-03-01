VIDEO / Bezzecchi do pobjede u prvoj utrci sezone, katastrofa za braću Marquez

Na stazi Chang u Buriramu Talijan je stigao do treće uzastopne pobjede u karijeri, čime je postao prvi u povijesti Aprilije kojem je to uspjelo. Marco Bezzecchi se ujedno 13. put u karijeri, a sedmi put u kraljevskoj klasi, popeo na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja.

Popularni Bezzecchi kroz cilj je prošao s pet sekundi prednosti ispred Pedra Acoste, pobjednika subotnjeg sprinta, dok je treće mjesto osvojio Raul Fernandez iz momčadi Trackhouse.

Utrku je obilježila situacija šest krugova prije kraja, kada je Marc Marquez morao odustati zbog problema s pneumatikom. Time je prekinut nevjerojatan niz Ducatija, jer nakon 1798 dana nijedan vozač talijanske momčadi nije stigao do postolja. Posljednja utrka bez Ducatija na pobjedničkom postolju bila je Velika nagrada Velike Britanije 2021. godine, kada je Fabio Quartararo na Yamahi slavio ispred Alexa Rinsa na Suzukiju i Aleixa Espargaróa, koji je tada branio boje Aprilije. U trenutku odustajanja Marca Marqueza držao je četvrto mjesto i bio u borbi za postolje.

Borba za pobjedu u Buriramu praktički je riješena na startu, kada je Marco Bezzecchi poveo ispred Raúla Fernándeza i brzo se odvojio na više od sekunde prednosti. Vozač Trackhousea držao je drugo mjesto gotovo do samog finiša, kada su mu gume počele popuštati, što je Pedro Acosta iskoristio i pretekao ga za drugu poziciju. Fernández je ipak ostao na postolju jer su ostali vozači znatno zaostajali. Katastrofa se dogodila i bratu Alexu Marquezu koji je pao pet krugova prije kraja.

Najbolji među ostalima bio je Jorge Martín, ispred Aija Ogure iz Trackhousea, čime je Aprilia ostvarila najbolji rezultat u svojoj povijesti s čak četvoricom vozača među prvih pet. Šesto mjesto zauzeo je Fabio Di Giannantonio iz momčadi VR46 kao najbolji Ducatijev predstavnik, ispred drugog vozača KTM Racinga Brada Bindera i timskog kolege Franca Morbidellija. Među prvih deset plasirali su se i Francesco Bagnaia na tvorničkom Ducatiju te vozač Honde Luca Marini.

MotoGP prvenstvo nastavlja se Velikom nagradom Brazila na stazi Ayrton Senna od 20. do 22. ožujka.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.