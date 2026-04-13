VIDEO / VAR mu je opravdano poništio crveni karton, a on je u smiraju utakmice Levanteu donio važne bodove za ostana

Posljednja utakmica 31. kola La Lige igra se u Valenciji gdje Levante dočekuje Getafe. Tamo je već na početku susreta bilo zanimljivo jer je glavni sudac utakmice Alejandro Quintero Gonzalez u 10. minuti pokazao crveni karton domaćem igraču Carlosu Espiju. Činilo se u snimci da tu nema ničega opasnoga u startu prema Djeneu, a to je primijetila i VAR soba koja je pozvala suca. Nakon provjere poništio je crveni te je Espiju dodijelio samo žuti karton. Zanimljivo je da je kasnije Espi bio ključan za Levante. Naime, napadač Levantea je u 83. minuti zabio pogodak za pobjedu kojim je doveo svoj klub do 29. boda u La Ligi te im sada četiri boda bježi 17. mjesto koje donosi spas.

