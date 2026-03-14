Russell pobijedio Ferrari za slavlje u sprintu u Kini

NEXPHER Peter Li via Guliver

Vozač Mercedesa George Russell trijumfirao je u prvoj sprint utrci sezone Formule 1, koja se vozila u sklopu Velike nagrade Kine.

U sprintu u Šangaju, Britanac je nastavio tamo gdje je stao prošli tjedan u Australiji, kada je slavio na otvaranju sezone. Ovaj put Russell je slavio s nešto manje od sedam desetinki prednosti ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju, a dvojici se na postolju pridružio sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton.

Russell je praktički osigurao pobjedu u prvoj sprint utrci sezone u petom krugu, kada je prestigao za trijumf, ali do tada, a i od tada, bilo je puno uzbuđenja.

Vozač Mercedesa preuzeo je vodstvo na startu, ali oba vozača Ferrarija odlično su krenula, a Hamiltonu je trebalo samo nekoliko zavoja da se probije u vodstvo. Bivši timski kolege izmjenjivali su se na prvoj poziciji, vodili su veliku bitku, samo da bi mlađi od dvojice Britanaca odlučio sve u svoju korist kada se Leclerc dovoljno približio da izazove svog timskog kolegu.

Upravo je to omogućilo Russellu da se probije tri sekunde ispred vozača Ferrarija. Leclerc je prestigao Hamiltona u osmom krugu, i iako se činilo da je bitka na vrhu riješena, novi preokret dogodio se kada je vozač Audija Nico Hilkenberg stao u prvom zavoju.

Na stazu je izašao sigurnosni automobil, pa su vodeći otišli u boks, a Hamilton je potom izgubio treće mjesto od Landa Norrisa u McLarenu, koji je bio iza drugog vozača Mercedesa Kimija Antonellija. Talijan je, inače, imao loš start, uzrokujući kontakt s Isackom Hadjarom u bolidu Red Bulla, zbog čega je kažnjen s 10 sekundi, te je pao na sedmu poziciju.

Utrka se nastavila prije posljednja tri kruga, kada se Russell uspio odvojiti od svog suparnika nakon Leclercove pogreške, koji je gotovo izgubio kontrolu nad bolidom. Na ponovnom startu, Antonelli je izgubio poziciju od Oscara Piastrija u drugom McLarenu, ali Australac je prestigao prije cilja, pa je morao vratiti svoju poziciju.

Hamilton je uspio vrlo brzo prestići Norrisa, ali Russell i Leclerc su mu pobjegli i nije se mogao boriti s njima, pa je ciljnu liniju prošao manje od dvije sekunde iza svog timskog kolege. Najbolji među ostalima bio je Norris, ispred Antonellija i Piastrija, dok su Liam Lawson iz Racing Bullsa i vozač Haasa Oliver Bearman zaokružili osvajače bodova.

Prvi sprint obilježio je i loš start četverostrukog svjetskog prvaka Maxa Verstappena, koji se nakon toga nije mogao oporaviti te je ciljnu liniju prošao na devetom mjestu, tri i pol desetinke iza Bearmana. Deseto mjesto zauzeo je Esteban Ocon u drugom bolidu Red Bulla.

Sljedeća sprint utrka vozi se u sklopu Velike nagrade Miamija 2. svibnja.