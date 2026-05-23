Russell najbrži u kvalifikacijama za VN Kanade

AP Photo/Adam Hunger via Guliver

Britanac George Russell, vozač Mercedesa, nastavio je dominirati stazom u Montrealu, na Velikoj nagradi Kanade te je ostvario najbrže vrijeme na službenim kvalifikacijama.

Russell je prethodno bio najbrži u kvalifikacijama za sprint, a potom je ranije u subotu i pobijedio u sprinterskoj utrci od 23 kruga. U nedjelju će imati najbolju startnu poziciju, a u prvom redu društvo će mu praviti timski kolega Kimi Antonelli, inače vodeći u ukupnom redoslijedu Svjetskog prvenstva.

Treće i četvrto vrijeme na kvalifikacijama su ostvarili vozači McLarena, treći je bio aktualni svjetski prvak Lando Norris, a četvrti Oscar Piastri. Peto je vrijeme ostvario Britanac Lewis Hamilton, vozač Ferrarija, a šesto Max Verstappen iz Red Bulla.

U ukupnom redoslijedu vodi 19-godišnji Antonelli sa 106 bodova, dok drugoplasirani Russell ima 88 bodova. Treći je Leclerc sa 63, dok četvrti Norris ima 58 bodova.

Velika nagrada Kanade počinje u nedjelju u 22 sata po srednjoeuropskom vremenu.