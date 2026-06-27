Pratite na SK: Neuville vodi ispred Ogiera u Grčkoj

Nakon tri dana Akropolis relija koji se vozi po velikim vrućinama na Peloponezu, u subotu je temperatura rasla i do 44 stupnj celzija, u borbi za pobjedu ostali su Belgijanac Thierry Neuville (Hyundai) i Francuz Sebastien Ogier (Toyota).
Neuville uoči zadnjeg dana relija ima 4.1 sekundi prednosti u odnosu na Ogiera te je na najboljem putu da po treći put pobijedi u Grčkoj, nakon 2022. i 2024. godine.
Treće mjesto drži Japanac Takamoto Katsuta (Toyota) sa 2:17.0 minuta iza Neuvillea.
REZULTATI:1. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Bel/Hyundai) 2:40:18.7 2. Sébastien Ogier/Vincent Landais (Fra/Toyota) 4.1 3. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Jap-Irs/Toyota) 2:17.0 4. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Fra/Hyundai) 3:00.6 5. Josh McErlean/Eoin Treacy (Irs/Ford) 3:01.6 6. Sami Pajari/Marko Salminen (Fin/Toyota) 4:38.3
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