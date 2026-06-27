Pratite na SK: Fernandezu sprint u Assenu

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Sport Klub

Španjolac Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) pobjednik je sprinterske utrke za Veliku nagradu Nizozemske Svjetskog prvenstva motociklista u klasi motoGP održane u subotu.

Fernandez je ciljem prošao 362 tisućinke ispred drugog momčadskog kolege Japanca Aija Ogure (Aprilia-Trackhouse), dok je treći ciljem prošao Talijan Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) sa 1.131 sekundi zaostatka.

U ukupnom redoslijedu SP-a vodi Talijan Marco Bezzecchi (Aprilia) sa 180 bodova, osam više od drugog Španjolca Jorgea Martína (Aprilia), dok treći Di Giannantonio ima 157 bodova.

Klasična utrka na programu je u nedjelju.