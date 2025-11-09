Novi problemi za Verstappena: Ovo će ga dodatno usporiti u lovu na važne bodove

Podijeli :

AP Photo/Eric Gay via Guliver

Nakon loših kvalifikacija za Veliku nagradu Brazila u kojima je Max Verstappen ispao već u prvoj rundi stigla je još jedna loša vijest za nizozemskog vozača.

Zbog brojnih promjena na bolidu zaradio je kaznu koja znači da će utrku u Brazilu započeti iz boksa. Unazadit će to ionako njegovu lošu poziciju na startu.

Podsjećamo, pole position pripao je Landu Norrisu, vodećem u poretku vozača, drugo mjesto osvojio je Andrea Kimi Antonelli, a u drugom redu će startati Charles Leclerc i Oscar Piastri, drugoplasirani u utrci za naslov svjetskog prvaka.

Utrku u Brazilu gledajte na Sport Klubu 3 s početkom u 18 sati.

