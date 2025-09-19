Norris najbrži na prvom slobodnom treningu u Bakuu

Podijeli :

AP Photo / Luca Bruno via Guliver

Britanac Lando Norris u McLarenu bio je najbrži na prvom treningu u Bakuu uoči Velike nagrade Azerbajdžana, 17. utrke svjetskog prvenstva formule 1.

Norris je dominirao prvim slobodnim treningom. Britanac je bio znatno brži od svog timskog kolege Australca Oscara Piastrija (+0.310), dok je treći bio Monegažanin Charles Leclerc (+0.552).

George Russell iz Mercedesa, koji se u četvrtak nije osjećao dobro i propustio je zakazani dan za medije, bio je četvrti.

Aktualni svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu je završio je kao sedmi, dok je sedamerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton iz Ferrarija, koji je zakačio ogradu oštetivši prednje krilo svog bolida, a ujedno je i probušio gumu, na kraju završio 13.

Zbog problema s jednim rubnikom “crvena zastava” je prekinula trening na 25 minuta. Problem je nastao nakon što je Carlos Sainz (Williams) udario u rubnik u posljednjem zavoju nakon čega se traka gume olabavila ispod rubnika.

Uoči 17. od 24 utrke sezone, Piastri ima 31 bod prednosti u borbi za naslov prvaka ispred Norrisa.

Formulu iz Bakua ovog vikenda pratite na kanalima Sport Kluba!