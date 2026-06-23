Marc Márquez ostaje u Ducatiju do kraja 2028. godine!

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Wart Brinkerhof/Marcel ter Bals/DeFodi Images via Guliver Image

U našoj prvoj zajedničkoj sezoni borili smo se za naslov i osvojili ga, što potvrđuje da smo odabrali pravi put. I dalje se natječem jer volim ovaj sport i želim ostvariti još veće ciljeve. Uvjeren sam da je Ducati pravo mjesto za to. Dok god budem ovdje, dat ću sve od sebe kako bismo budućnost obojili u crveno – poručio je Márquez.

ucati Corse službeno je potvrdio produženje suradnje s Marcom Márquezom, koji će i u sezonama 2027. i 2028. nastupati za Ducati Lenovo Team u MotoGP prvenstvu.

Time je dodatno učvršćen tehnički i sportski projekt koji će i u nadolazećim godinama imati jednog od najvećih motociklističkih vozača svih vremena u središnjoj ulozi.

Suradnja između proizvođača iz Borgo Panigalea i aktualnog svjetskog prvaka započela je početkom 2024. godine, a od 2025. Márquez je postao član tvorničke momčadi Ducati Lenovo Teama. Upravo je s tvorničkom ekipom ostvario svoje najveće uspjehe: 14 pobjeda u Sprint utrkama i 11 pobjeda na Grand Prix utrkama, od čega je čak deset puta slavio dvostruku pobjedu (Sprint i GP), uključujući niz od sedam uzastopnih vikenda.

Naslov svjetskog prvaka osigurao je pet utrka prije kraja sezone, uz rekordnih 545 bodova, što predstavlja najveći broj osvojenih bodova jednog vozača u jednoj MotoGP sezoni. Šest godina nakon posljednje titule, Márquezov povratak na vrh mnogi smatraju jednim od najvećih sportskih povrataka uopće.

Tijekom 2026. godine, koja za Ducati ima posebno značenje zbog obilježavanja stote obljetnice osnutka tvrtke, Márquez i Ducati Lenovo Team dodatno su ispisali povijest. Na Velikoj nagradi Mađarske zajedno su stigli do simbolične brojke od 100 pobjeda. Trostruka stotka odnosi se na 100 godina Ducatija, 100 pobjeda koje je Márquez ostvario tijekom karijere (74 u MotoGP-u, 16 u Moto2 i 10 u klasi 125 ccm) te 100 pobjeda Ducati Factory Teama u MotoGP-u od 2003. godine.

Márquez nije skrivao zadovoljstvo novim ugovorom.

– Crven sam. Presretan sam zbog novog dogovora s Ducati Lenovo Teamom i nastavka ove priče. Kada sam odlučio prijeći u Ducati, bio sam uvjeren da je to najkonkurentniji projekt. Vjerovali su u mene, a zajedno smo izgradili odnos temeljen na povjerenju i predanom radu. Ovim produženjem još su jednom pokazali koliko vjeruju u mene, poštujući moje vrijeme i dajući mi mir potreban za donošenje ispravne odluke.

U našoj prvoj zajedničkoj sezoni borili smo se za naslov i osvojili ga, što potvrđuje da smo odabrali pravi put. I dalje se natječem jer volim ovaj sport i želim ostvariti još veće ciljeve. Uvjeren sam da je Ducati pravo mjesto za to. Dok god budem ovdje, dat ću sve od sebe kako bismo budućnost obojili u crveno – poručio je Márquez.