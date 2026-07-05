Leclerc osvojio Veliku nagradu Britanije i slavio nakon skoro dvije godine čekanja

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(AP Photo/Morgan Harlow) via Guliver Image

U nedjelju popodne održana je Velika nagrade Velike Britanije, deveta utrka ove sezone. Iako je Mercedesov Andrea Kimi Antonelli bio na pole positionu, na kraju je slavio Charles Leclerc, vozač Ferrarija. Na drugom mjestu završio je George Russell iz Mercedesa dok je Leclercov momčadski kolega Lewis Hamilton zbog odluke svoje ekipe da ga pozovu u boks, završio na trećem mjestu iako je nekoliko krugova prije kraja bio na drugoj poziciji.

S pole positiona utrku je otvorio Andrea Kimi Antonelli, no odličan start Ferrarijevog dvojca Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona odmah ih je doveo na prve dvije pozicije. Antonelli je pao na treće mjesto, ispred svog momčadskog kolege Georgea Russella.

Već na samom početku velikih problema imao je Oscar Piastri. Nakon kontakta je oštetio prednje krilo svog McLarena, morao je u boks i pao na samo začelje poretka. Dodatni udarac za Ferrari stigao je kada je Hamilton zbog preranog starta zaradio kaznu od pet sekundi. U 11. krugu Antonelli je iskoristio priliku, prestigao Britanca i ponovno se probio na drugo mjesto iza vodećeg Leclerca.

Prvi od vodećih na promjenu guma otišao je Max Verstappen u 18. krugu. Nekoliko krugova poslije u boks su zajedno stigli Hamilton i Russell, a zbog odrađivanja vremenske kazne Hamilton se na stazu vratio iza svog momčadskog kolege. Ubrzo je na zamjenu guma otišao i Leclerc, dok je Antonelli ostao jedini među vodećima koji je produžio prvi stint.

U nastavku utrke gledatelji su vidjeli zanimljiv dvoboj Russella i Hamiltona, kojem se potom priključio i Verstappen. Nizozemac je uspješno odbijao napade bržih suparnika, dok je Russell u 36. krugu doživio veliki peh. Nakon što je Antonelli napokon obavio svoje zaustavljanje u boksu, Russellu je puknula guma, zbog čega je morao na dodatni pit stop i pao na šesto mjesto.

Leclercova pobjeda ipak nije bila osigurana. Antonelli je u tom trenutku držao drugo mjesto i postupno smanjivao zaostatak za vodećim Ferrarijem, no u 42. krugu pogodio ga je tehnički kvar. Problemi s bolidom prisilili su ga na još dva odlaska u boks, nakon čega je skliznuo na desetu poziciju i ostao bez izgleda za postolje.

Nova drama uslijedila je u 48. krugu kada je Verstappen, tada na trećem mjestu, nakon pogreške i kvara izletio sa staze te morao odustati. Zbog toga je na stazu izašao sigurnosni automobil.

Ferrari je neutralizaciju iskoristio za još jednu promjenu guma na Hamiltonovu bolidu, no Britanac se nakon izlaska iz boksa našao iza Russella. Iako se očekivao uzbudljiv rasplet i borba za drugo mjesto u završnici, vodstvo utrke odlučilo je da se natjecanje neće nastaviti, čime je Ferrarijeva strategija izgubila smisao.

Utrka je tako završila iza sigurnosnog automobila, bez promjena u poretku. Leclerc je stigao do pobjede, Hamilton je zadržao drugo mjesto, a Russell završio treći. Bodove su još osvojili Lando Norris, Isack Hadjar, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Andrea Kimi Antonelli i Franco Colapinto.