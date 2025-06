Hamilton gubio pola sekunde po krugu nakon što je udario svisca

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Lewis Hamilton zadobio je veliko oštećenje podnice prilikom sudara sa sviscem u ranoj fazi utrke zbog čega je izgubio razinu downforcea vrijednu oko pola sekunde po krugu, a sedmerostruki pobjednik VN Kanade uspio je završiti šesti, jedno mjesto iza momčadskoga kolege Charlesa Leclerca.

Hamilton je u kvalifikacijama pobijedio Leclerca, treći puta u deset pokušaja, ali i u utrci je ‘u osmom ili devetom krugu’, kako je otkrio šef momčadi Frederic Vasseur, udario u svisca, piše MAXF1.net.

Ferrari SF-25 zadobio je oštećenje desnoga dijela podnice ispred početka bočnih stranica što je rezultiralo gubitkom 20 poena downforcea što vrijedi oko pola sekunde po krugu.

„Dobro sam startao, zadržao poziciju, držao sam se grupe i dobro upravljao gumama, tako da sam bio optimističan,” rekao je Hamilton.

“Tada, nisam to vidio, ali sam čuo da sam udario u svisca. To je poražavajuće. Volim životinje i to je tako, tako tužno. To mi se ovdje nikada prije nije dogodilo. Podnica, desna strana, ima rupu i sve vertikalne pregrade [generatori vrtloga] su nestale. Bio sam jednostavno spor, nedostajalo mi je puno performansi, tako da je to bilo više od pola sekunde.

Osim toga, imali smo i problem s kočnicama na pola utrke i vjerojatno smo predugo ostali vani nakon prvoga zaustavljanja, izašli iza prometa i jednostavno je išlo iz jedne stvari u drugu. Dakle, sretan sam što sam uspio završiti, posebno zbog problema s kočnicama koji sam imao. Stvarno nam je potrebna nadogradnja i puno je stvari koje se moraju promijeniti prije nego što se možemo boriti za vodstvo.”