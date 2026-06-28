Russell došao do druge pobjede sezone nakon dramatične utrke u Austriji

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George Russell u bolidu Mercedes slavio je na Velikoj nagradi Austrije nakon što je pobjedu pretvorio iz pole positiona osvojenog u dramatičnim kvalifikacijama.

Utrku na Red Bull Ringu obilježili su brojni dvoboji i pretjecanja, a drugo mjesto pripalo je Maxu Verstappenu iz Red Bulla. Treći je kroz cilj prošao Russellov momčadski kolega Kimi Antonelli, koji je ujedno vodeći u ukupnom poretku prvenstva.

George Russell odlično je startao i zadržao vodstvo ispred dvojca iz Ferrarija, Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona. Hamilton je već u prvim zavojima prestigao momčadskog kolegu i preuzeo drugo mjesto.

Najveći dobitnik starta bio je Max Verstappen, koji se s niže startne pozicije probio do trećeg mjesta, dok je Leclerc pao na četvrtu poziciju. Utrka je vrlo rano završila za Valtterija Bottasa, kojem su se zapalile kočnice, a ubrzo je odustao i njegov momčadski kolega iz Cadillaca, Sergio Perez, nakon što je prijavio dim u kokpitu.

Središnji dio utrke obilježio je žestok dvoboj između Lewisa Hamiltona i Maxa Verstappena. U 11. krugu Verstappen je agresivnim manevrom u trećem zavoju preuzeo drugo mjesto, no Hamilton je odmah uzvratio s vanjske strane u četvrtom zavoju te izgurao Nizozemca na šljunak i zadržao svoju poziciju.

Zbog tog poteza Hamilton se našao pod istragom sudaca. Ipak, u 22. krugu Verstappen je ponovno napao u gotovo identičnoj situaciji i ovoga puta uspješno prestigao Britanca. U međuvremenu je Kimi Antonelli pretekao Charlesa Leclerca i probio se na četvrto mjesto.

Dodatnu neizvjesnost donijela je žuta zastava u 25. krugu, kada se Carlos Sainz u bolidu Williamsa zaustavio uz stazu. Razdoblje virtualnog sigurnosnog automobila iskoristio je Lewis Hamilton za odlazak u boks i prelazak na mekše gume, što se pokazalo zanimljivim, ali ne i potpuno uspješnim potezom Ferrarija. Na stazu se vratio kao sedmoplasirani.

Vodeći vozači svoje su redovne odlaske u bokseve odradili nešto kasnije, a Verstappen je neposredno prije ulaska u boks momčadi javio da su mu gume “mrtve”. Nakon što su svi kandidati za vrh promijenili gume, Russell je zadržao vodeću poziciju.

U završnici utrke George Russell mirno je kontrolirao prednost ispred Maxa Verstappena i bez većih problema stigao do pobjede. Iza njega vodila se borba za drugo mjesto, jer se Kimi Antonelli u posljednjim krugovima približio Verstappenu na manje od sekunde, ali nije uspio pronaći priliku za pretjecanje.

Lewis Hamilton nakon promjene guma uspio se probiti kroz poredak, no utrku je završio na petom mjestu, iza Oscara Piastrija iz McLarena. Najveći gubitnik završnice bio je Charles Leclerc, koji je zbog problema s gumama i dodatnog odlaska u boks pao na osmo mjesto, nakon što su ga prestigli Isack Hadjar i Lando Norris.

Nakon Velike nagrade Austrije vodeći u ukupnom poretku ostaje Mercedesov Kimi Antonelli sa 171 bodom. Slijede George Russell sa 131 bodom te Lewis Hamilton iz Ferrarija sa 125 bodova.