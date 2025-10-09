Najmlađi svjetski prvak u reliju se povlači! Želi se natjecati u Formuli 1

Podijeli :

xFedericoxManoni IPAxSportx via Guliver

Dvostruki svjetski prvak u reliju Kalle Rovanperä objavio je povlačenje iz natjecanja te najavio da će se od sljedeće godine okušati u jednosjedima.

Finac je šokirao svijet auto-moto sporta svojom odlukom, osobito s obzirom na to da ima tek 25 godina.

Rovanperä je 2022. godine ispisao povijest kada je kao 22-godišnjak postao najmlađi prvak u povijesti Svjetskog prvenstva u reliju, a godinu kasnije uspješno je obranio naslov.

Vijest o njegovom povlačenju objavila je Toyota, otkrivši pritom da će se Rovanperä iduće godine natjecati u japanskoj Superformuli, s ciljem da 2027. stigne do Formule 2. Njegov krajnji cilj je, međutim, Formula 1 – gdje želi ponovno ispisati povijest.

Posljednjih godina mnogi su ga smatrali „Maxom Verstappenom relija“. Sin je bivšeg vozača Harija Rovanperäe, a već kao dijete privukao je pažnju videima u kojima je vozio očev automobil. Sa svega 19 godina potpisao je tvornički ugovor s Toyotom i u narednim sezonama opravdao sva očekivanja.

„Ova odluka nije bila laka, ali dugo sam o njoj razmišljao“, izjavio je Rovanperä, koji trenutno drži treće mjesto u ukupnom poretku i tri utrke prije kraja sezone bori se za naslov sa svojim momčadskim kolegama Sébastienom Ogierom i Elfynom Evansom.

„Budući da sam u reliju postigao jako puno u ranoj dobi, počeo sam razmišljati o novim mogućnostima i izazovima koje želim prihvatiti. Osjećam da je ovo pravi trenutak da krenem za svojim novim snovima.“

Toyotino priopćenje ne otkriva mnogo detalja o njegovu prelasku u jednosjede, osim da će mu sljedeći izazov biti u Japanu. Bolidi u Superformuli brži su od onih u Formuli 2, a u tom se prvenstvu Toyota i Honda bore za prevlast.

Osim relija, Toyotin glavni trkaći program usmjeren je na Svjetsko prvenstvo izdržljivosti, što bi u budućnosti mogao biti još jedan izazov za Finca. S druge strane, japanska kompanija trenutačno surađuje s Haasom u Formuli 1, što je već otvorilo vrata nekim Toyotinim vozačima.

Rovanperu već godinama sponzorira Red Bull, a krajem prošle godine dobio je priliku voziti bolid austrijskog tima iz 2012. na stazi Red Bull