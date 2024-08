‘McLaren ima sve što je potrebno za borbu za naslov prvaka’

Podijeli :

DPPI Panoramic via Guliver

Glavni izvršni direktor McLarena Zak Brown kaže da se stvari napokon slažu za momčad iz Wokinga koja trenutno ima sve što je potrebno za borbu za naslov budući da su svi odjeli ‘na razini svjetskih prvaka’, ali sad treba isporučiti rezultate u napetim borbama iz utrke u utrku.

McLaren je uz Brownovo vodstvo riješio pitanje financijske stabilnosti i posljednjih godina ozbiljno ulagao u svoju infrastrukturu, što polako, ali sigurno počinje donositi rezultate, donosi MAXF1.net.

Umjereni optimizam na temelju prošlogodišnjega uzleta pokazao se realnim budući da je McLaren ove godine još bolji nego prošle, a u posljednjih nekoliko utrka Norris i Piastri stalno su u borbi za postolja i pobjede.

“Sve se slaže”, rekao je Brown za Autosport u ekskluzivnom intervjuu na VN Belgije.

“Dobili smo veliko ulaganje od naših dioničara i naših sponzora. Imamo sjajne vozače, imamo sjajan tehnički tim, a cijeli rukovodeći i tehnički tim trebaju resurse, bazu obožavatelja, korporativnu bazu partnera kako bi mogli raditi ono što rade. Andrea koristi izraz ‘materijal za svjetsko prvenstvo’ i volio bih misliti da su svi odjeli, koji utječu na performanse , izravno ili neizravno, na razini za svjetsko prvenstvo. Znamo da odnedavno dolazimo u utrke sa šansom za pobjedu svakoga vikenda. Dakle, s tim dolazi nešto više uzbuđenja, ali i veća očekivanja i veći pritisak. Ali svi uživamo.”

“Da, sada su očekivanja veća zbog toga koliko smo puta završili drugi i sada kada smo okusili pobjedu… drugo mjesto je sigurno još uvijek sjajan rezultat, uvijek slavimo svako postolje jer je to veliko postignuće, ne uzimamo to zdravo za gotovo. Ali mi želimo pobijediti i znamo da smo u poziciji za pobjedu. Dakle, kada smo završili drugi, kao ove godine, za sekundu ili pola sekunde, kao što smo bili u Imoli i Kanadi, to izgleda pomalo razočaravajuće u odnosu na prije nekoliko godina kada smo se tek počeli vraćati na postolje. Mislim da je Toto elokventno rekao da ponekad ne naučiš ove stvari sve dok ne budeš u žaru borbe. Sad kad smo u žaru borbe, učimo neke stvari u hodu, ali to je u redu.”