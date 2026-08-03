Hajduk šokiran u Varaždinu, Bijelima se ovo dogodilo tek četiri puta u povijesti HNL-a

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Lukas Biereder via Guliver

Hajduk nije najbolje započeo prvenstvo, upisali su poraz od Varaždina u gostima 2:1.

Poraz je to koji je otvorio neke stare rane. Naime, Hajduk je u Varaždinu tek četvrti put u 35 sezona HNL-a izgubio svoju prvu prvenstvenu utakmicu.

Posljednji put dogodilo se to u sezoni 2021./’22., kada je Lokomotiva slavila na Poljudu 2:1. Još dvije takve utakmice pripadaju ranijim godinama.

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U sezoni 2009./’10. Hajduk je na otvaranju prvenstva izgubio od Osijeka u Gradskom vrtu 1:0, dok je prvi takav poraz u povijesti HNL-a upisan još u srpnju 2001. godine. Bilo je to baš u Varaždinu, a tadašnji je Varteks slavio 2:0.