Iznenada preminuo Marshawn Kneeland, 24-godišnji NFL igrač: Prije samo dva dana postigao je prve poene

AP Photo/Ryan Sun via Guliver

Amerika je ostala nijema.

Potpuno neočekivano stigla je vijest da je preminuo Marshawn Kneeland.

Samo dva dana nakon što je mladi defenzivni end postigao prve poene u NFL karijeri – njegovo je srce prestalo kucati.

Dallas Cowboysi obavijestili su javnost da je 24-godišnji sportaš iznenada preminuo. Uzrok smrti u trenutku objave ove vijesti još uvijek nije poznat.

Kneeland, rođen 8. srpnja 2001. u Grand Rapidsu, u NFL je stigao kao vrlo perspektivan student Sveučilišta Western Michigan. Dallas ga je izabrao u drugom krugu drafta 2024. godine.

U svojoj rookie sezoni nastupio je u 11 utakmica i ostvario 14 obaranja. Tijekom devetog kola sezone 2025., u dvoboju protiv Arizone u Arlingtonu, postigao je prvi touchdown nakon što je pokupio blokirani punt i, unatoč svojoj korpulentnoj građi, utrčao u end zonu prije nego što su ga Cardinals uspjeli sustići.

Pohađao je srednju školu Godwin Heights u Wyomingu, saveznoj državi Michigan, gdje je igrao na pozicijama linebackera i tight enda. Kao maturant upisao je 110 obaranja i osam sackova u obrani, dok je u napadu zabilježio 20 hvatanja za 330 yardi i pet touchdowna. Odluku da igra sveučilišni nogomet donio je upisom na WMU.

Za momčad Broncosa nastupao je od 2019. do 2023. godine. Tijekom 2022. razmišljao je o prelasku na Sveučilište Colorado, ali je na kraju odlučio ostati. U sveučilišnoj karijeri ostvario je ukupno 149 obaranja i 12,5 sackova.

Njegova profesionalna karijera trajala je prekratko…