Evo koliko su zaradili ovogodišnji pobjednici Super Bowla

xkolbert-press ChristianxKolbertx via Guliver

Ekipa Seattle Seahawksa osvojila je naslov prvaka u profesionalnoj ligi američkog nogometa (NFL) nakon što je u finalu Super Bowla LX u Santa Clari pobijedila New England Patriotse sa 29:13.

Za Seahawkse je to drugi naslov u četvrtom finalu, a do sada jedini Super Bowl su osvojili 2013.

S druge strane Patriotsi su 12. finalu upisali šesti poraz.

Prema važećem kolektivnom ugovoru između NFL-a i udruženja igrača, svaki član pobjedničke momčadi ove će godine zaraditi do 171 tisuću dolara (oko 144 tisuće eura).

Igračima New England Patriotsa pripast će najviše 103 tisuće dolara (približno 87 tisuća eura) po osobi.

Riječ je o iznosima koji su uvećani za sedam tisuća dolara u odnosu na prošlu sezonu, a rast bonusa nastavit će se i u budućnosti. Pobjednici Super Bowla 2027. će zaraditi do 178 tisuća dolara (oko 151 tisuću eura).