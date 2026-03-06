Domen Prevc ostao bez rekorda zbog diskvalifikacije u Finskoj

Podijeli :

(AP Photo/Kirsty Wigglesworth) via Guliver Image

Slovenski skijaš skakač Domen Prevc diskvalificiran je odmah nakon što je pobijedio na natjecanju Svjetskog kupa u Lahtiju. Prevc je do pobjede došao skokom od 129 metara, a iza sebe je ostavio drugoplasiranog Nijemca Philippa Raimunda s gotovo deset bodova zaostatka. Ipak, trijumf mu je naknadno oduzet nakon provjere opreme.

Diskvalifikacija je uslijedila jer su njegove skije bile jedan centimetar duže od dopuštenog. Pravila određuju maksimalnu duljinu skija prema tjelesnoj težini skakača, a kontrola je pokazala da je Prevc bio prelagan za skije koje je koristio, zbog čega je rezultat automatski poništen.

Premda je već osigurao Veliki kristalni globus za ukupnu pobjedu u sezoni, ova diskvalifikacija spriječila ga je da postavi novi rekord. Da je pobjeda u Lahtiju ostala važeća, bila bi mu sedma zaredom, čime bi postao samostalni rekorder. Ovako je ostao na šest uzastopnih pobjeda, što je rezultat koji dijeli s još nekoliko skakača.