Četiri skakaonice: Prvi put u povijesti Slovenac osvojio Oberstdorf

Podijeli :

Guliver Images

Domen Prevc pobjednik je prve postaje 74. Novogodišnje turneje u Oberstdorfu. Slovenac je ostvario povijesnu, prvu slovensku pobjedu na toj skakaonici, pobijedivši Austrijanca Daniela Tschofeniga s prednošću od 17,5 bodova. Drugo mjesto u početku je dijelio sa sunarodnjakom Timijem Zajcem, no on je naknadno diskvalificiran zbog prekratkih nogavica natjecateljskog dresa. Na pobjedničko postolje tako je naposljetku stigao Nijemac Felix Hoffmann.

“Nadam se da ova pobjeda neće biti nešto jedinstveno i posebno samo po sebi. Novogodišnja turneja je još duga. Želim uživati i želim duge skokove. Znao sam po što sam došao, sada treba samo uživati i ići dalje“, izjavio je Domen Prevc za RTV Slovenija nakon svoje prve pobjede na Novogodišnjoj turneji.

Dodao je i da nije bio nervozan.

“Dogodilo mi se toliko smiješnih stvari da smo se svi zajedno nasmijali i opustili. S mentalne strane nije bilo teško, tijelo je bilo opušteno, odradio sam dva vrhunska skoka, što potvrđuje i sam rezultat.“

Slovenija do danas nikada nije pobijedila na skakaonici Oberstdorf. Jedino se Peter Prevc veselio trima trećim mjestima, i to u uzastopnim godinama od 2013. do 2015.

Karavana se sada seli u Garmisch-Partenkirchen, gdje će nakon kvalifikacija 31. prosinca druga natjecateljska priredba biti održana na prvi dan nove godine.

Nakon toga slijede još dvije austrijske postaje, Innsbruck i Bischofshofen, gdje će Novogodišnja turneja završiti 6. siječnja.