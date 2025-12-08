VIDEO / Vušković o spektakularnom golu: ‘Posvećujem ga bratu’

Podijeli :

U susretu 13. kola njemačkog nogometnog prvenstva HSV je pobijedio Werder 3:2, a jedan od golova za pobjednički sastav postigao je hrvatski reprezentativac Luka Vušković.

Vušković je zabio spektakularan gol petom za vodstvo svoje momčadi 2:1, a otkrio je razmišljanja nakon utakmice.

“Ovaj gol definitivno je jedan od najboljih u mojoj karijeri. Imao sam i malo sreće zabiti ga, ali presretan sam što sam to uspio. Posvećujem ga bratu koji je gledao utakmicu na stadionu.”

Brat mu je HSV-ov branič Mario Vušković (24), koji od ožujka 2023. ima suspenziju zbog korištenja dopinga. Suspenzija mu traje do 15. studenog 2026.

U čast bratu Luka no

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

si njegov broj 44.