VIDEO / Vušković mu je bio ‘na leđima’, a onda je Brazilac sjajno petom pogodio za poravnanje u Hamburgu

U 24. kolu njemačke Bundeslige HSV Luke Vuškovića ugostio je RB Leipzig te su poveli golom Fabija Vieire u 22. minuti. Međutim, do kraja prvog poluvremena je Leipzig izjednačio fenomenalnim golom Romula Cardosa. Njega je čuvao hrvatski reprezentativac Vušković, ali Brazilac se fenomenalno snašao i petom pogodio pored Heuera Fernandesa za 1:1 u 36. minuti.

