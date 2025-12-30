VIDEO / SGA vraća prvake na pobjedničke staze, Cavsi preokretom šokirali Spurse!

Podijeli :

Nakon dva uzastopna poraza od San Antonija, Oklahoma City Thunder je nanizao dvije pobjede. Shai Gilgeous-Alexander postigao je 39 koševa za aktualne NBA prvake, a imao je i šest asistencija, šest skokova te dvije ukradene lopte u domaćoj pobjedi 140-129 protiv Atlanta Hawksa.

Chet Holmgren je dodao 24 poena, devet skokova i tri blokade, dok je Jalen Williams ubacio 20 koševa. Thunderu je to bila 24. uzastopna pobjeda u utakmicama osnovnog dijela sezone protiv momčadi iz Istočne konferencije.

Nickeil Alexander-Walker predvodio je oslabljene Hawkse s 30 poena, a Onyeka Okongwu dodao je 26 koševa, 14 skokova i šest asistencija. Atlanta je bila bez oboljelih Kristapsa Porzingisa i Jalena Johnsona te ozlijeđenog Traea Younga.

PREOKRET CAVSA ZA PORAZ SPURSA

Košarkaši San Antonija su nakon niza od osam pobjeda doživjeli drugi uzastopni poraz na domaćem parketu, a bolji od njih su sa 113-101 bili Cleveland Cavaliers, preokrenuvši rezultat u svoju korist u zadnjoj četvrtini.

Spursi su krajem druge četvrtine imali 11 koševa prednosti, a u zadnju četvrtinu su ušli s dva koša više (78-76). No, u završnih 12 minuta su gosti postigli 37 koševa, a primili 23 i prekinuli niz od dva poraza.

Jarrett Allen je s 27 poena i 10 skokova bio najbolji igrač Cavaliersa. Evan Mobley je ubacio 16 koševa, a Darius Garland je spojio 15 poena i 11 asistencija. Po 11 koševa su postigli Jaylon Tyson i De’Andre Hunter.

Victor Wembanyama je predvodio Spurse s 26 poena i 14 skokova. Stephon Castle je postigao 15 koševa i imao osam asistencija, a De’Aaron Fox je u lošoj šuterskoj večeri završio sa 14 poena.

OZLJEDA JOKIĆA U PORAZU DENVERA

Drugi uzastopni poraz su doživjeli i Denver Nuggets pa su i dalje ostali na trećem mjestu Zapadne konferencije s pobjedom manje od San Antonija, ali gostovanje u Miamiju će najviše pamtiti po ozljedi koljena Nikole Jokića, koji je morao napustiti igru na kraju prvog poluvremena pri rezultatu 63-63. Heat je na kraju slavio sa 147-123.

Koliko je teška Jokićeva ozljeda bit će poznato u utorak, nakon što srpski centar bude podvrgnut pregledu magnetskom rezonancom. Do ozljede, Jokić je u 19 minuta ubacio 21 koš te imao osam asistencija i pet skokova. Jamal Murray je spojio 20 poena i 11 asistencija.

Norman Powell je predvodio Heat s 25 koševa, Nikola Jović dodao je 22, a Jaime Jaquez je spojio 20 poena i 11 asistencija. Miami je ostvario treću uzastopnu pobjedu u razmaku od četiri dana i došao je do petog mjesta na Istoku.

OSTALI REZULTATI

Golden State Warriors su slavili sa 120-107 na gostovanju kod Brooklyn Netsa. Stephen Curry postigao je 27 poena, a Jimmy Butler dodao je 21 koš za četvrtu pobjedu Warriorsa i posljednjih pet utakmica. u kojoj su gosti nadoknadili 15 poena zaostatka iz rane faze dvoboja.

Michael Porter Jr. je za Netse postigao 27 poena, a novak Egor Demin izjednačio je osobni rekord s 23 poena, no Brooklynu je prekinut niz od tri pobjede.

New York Knicks su na gostovanju u New Orleansu bili bolji od Pelicansa sa 130-125, iako su u trećoj četvrtini imali 10 koševa zaostatka. Jalen Brunson (28 koševa i 10 asistencija), OG Anunoby (23 poena i 11 skokova) i Karl-Anthony Towns (12 koševa i 12 skokova) su imali ‘double-double’ učinak za pobjednike.

Zion Williamson je s 32 koša došao do ovosezonskog rekorda, dok je Saddiq Bey ubacio 23 od svojih 26 poena u prvoj četvrtini za Pelicanse. Hrvatski centar Karlo Matković nije ulazio u igru.