VIDEO / Jessica Pegula u Dubaiju osvojila četvrti WTA 1000 turnir u karijeri

Podijeli :

U finalu WTA 1000 turnira u Dubaiju snage su odmjerile Jessica Pegula, peta igračica svijeta i Elina Svitolina, deveta igračica svijeta koja je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima porazila i hrvatsku tenisačicu Antoniju Ružić. Ipak, Ukrajinka nije mogla protiv Pegule koja je slavila sa 6:2, 6:4.

Pegula je dominantno otvorila meč te je odjurila na 3:0 kada je Svitolina breakom osvojila prvi gem u meču. Nije time započela preokret jer je američka tenisačica ekspresno povela s 5:1, a prvi set je osvojila sa 6:2.

U drugom setu je bila nešto izjednačenija situacija te je Ukrajinka egal držala do 2:2. Tada Pegula radi break koji ne ispušta do kraja meča za pobjedu 6:2, 6:Y.

Ovim slavljem Pegula je došla do svog četvrtog naslova na WTA 1000 turnirima u karijeri. Posljednji je osvojila u Kanadi 2024. godine. Osim tog naslova i ovog u Dubaiju, Pegula je osvojila Guadalajaru te još jednom Canadian Open 2023. godine.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.