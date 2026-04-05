VIDEO / Oviedo upisao minimalnu pobjedu protiv Seville i zadržao nadu u ostanak

Nogometaši Ovieda s minimalnih 1:0 su pobijedili Sevillu na svom stadionu u utakmici 30. kola španjolskog prvenstva i time na životu održali nadu u opstanak među najboljim španjolskim klubovima.
Strijelac pogotka za petu pobjedu momčadi iz Ovieda bio je Federico Vinas u 32. minuti.
Sevilla je od 38. minute igrala s igračem manje, jer je isključen Tanguy Nianzou zbog opasnog starta.
Oviedo je došao do 24 boda, ali se i dalje nalazi na začelju ljestvice. No, sada je od zone spasa udaljen samo sedam bodova, osam kola prije kraja. Sevilla je prva iznad zone ispadanja s 31 bodom.
Vodeća Barcelona ima 76 bodova i od jučer “bježi” drugoplasiranom Real Madridu sedam bodova.
