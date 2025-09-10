VIDEO / Rangnick objasnio svoj nesvakidašnji potez: ‘Pošto nije moglo golf vozilo…’

Podijeli :

Izbornik Austrije Ralf Rangnick je na poluvremenu s klupe u svlačionicu u Zenici odjurio na električnom biciklu.

Austrija je u Zenici pobijedila Bosnu i Hercegovinu 2:1. Austrija ima četiri pobjede iz četiri utakmice, a BiH je poražena nakon četiri pobjede u nizu. Obje su momčadi na 12 bodova, ali Austrijanci imaju utakmicu manje.

Zanimljiva scena dogodila se na poluvremenu, a Rangnick je objasnio razloge zašto je do svlačionice išao na električnom biciklu.

“Pošto smo znali da su ovdje putevi dosta dugi, ja još uvijek ne mogu toliko puno hodati, nije bilo moguće organizirati golf vozilo zbog širine, pa smo tako izabrali ovu opciju s električnim biciklom”, poručio je izbornik Austrije.

