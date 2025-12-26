VIDEO / Poslušajte kako dvorana skandira Jokiću: ‘MVP, MVP!’

Podijeli :

Utakmica Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves tek je nakon produžetka dobila svoj epilog, a na kraju su domaći pobijedili 142:138. Srpski centar Nikola Jokić je blistao, postigavši ​​56 poena za 42 minuta, uz to što je pokupio 16 lopti pod oba obruča i sakupio 15 asistencija. Poslušajte i kako mu cijela dvorana skandira!

