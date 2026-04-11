VIDEO / Vratar bundesligaša odigrao strašnu partiju: Skupio je 11 obrana u porazu od Leipziga

U 29. kolu Bundeslige Leipzig je na domaćem terenu svladao Borussiju Mönchengladbach s 1:0, a pogodak odluke zabio je Yan Diomande u 81. minuti.
Unatoč porazu, u redovima gostiju briljirao je vratar Moritz Nicolas s čak 11 obrana, no to nije bilo dovoljno za pozitivan rezultat njegove momčadi.
Leipzig se ovom pobjedom učvrstio na trećem mjestu sa 56 bodova, dok je Borussia Mönchengladbach ostala na 13. poziciji s 30 bodova.
U drugom susretu, fenjeraš Heidenheim je na svom terenu pobijedio Union Berlin 3:1, a hrvatski reprezentativac Josip Juranović cijelu je utakmicu ostao na klupi gostiju.
