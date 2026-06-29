VIDEO / Pogledajte poseban outfit Đokovića uoči njegovog prvog meča na Wimbledonu

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Novak Đoković na centralnom terenu Wimbledona kreće u svoj pohod na 25. Grand Slam, a sedmi na najprestižnijem turniru. Njegov protivnik u prvom kolu je Kinez Yibing Wu. Uoči tog susreta Đoković je na sebi imao posebnu odjeću koju mu je dizajnirao Lacoste. Najbolji tenisač svih vremena izgledao je kao da ide na svadbu, a ne na teniski meč. Međutim, u pitanju je Wimbledon pa ne čudi da sedmerostruki osvajač turnira na teren stiže u nešto posebnijem izdanju.

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