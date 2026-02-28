VIDEO / Ovo je izgledalo grozno, pogledajte ružan start na Stanišiću

Bundesliga 28. velj 202618:55 0 komentara

U 18. minuti Der Klassikera u sklopu 24. kola Bundeslige vidjeli smo scena koja je zabrinula navijače Bayerna. Igrač Borussije Nico Schlotterbeck napravio je grozan start na našem reprezentativcu Josipu Stanišiću, a za sve je dobio žuti karton. Pogledajte situaciju.

