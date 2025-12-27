VIDEO / Pogledajte magiju Ronalda i Brozovića u slavlju Al-Nassra!

Al-Nassr slavio je 3:0 protiv Al-Okhdooda u 11. kolu saudijske Pro lige.

I u ovom je susretu odličan bio Cristiano Ronaldo.

Legendarni Portugalac je doveo svoju momčad u vodstvo u 31. minuti, a zatim u sudačkoj nadoknadi prvog dijela povećao prednost nakon asistencije Marcela Brozovića.

Konačan je rezultat u samoj završnici postavio Joao Felix.

