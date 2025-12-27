VIDEO / Pogledajte magiju Ronalda i Brozovića u slavlju Al-Nassra!

Nogomet - video 27. pro 202517:19 0 komentara

Al-Nassr slavio je 3:0 protiv Al-Okhdooda u 11. kolu saudijske Pro lige.

I u ovom je susretu odličan bio Cristiano Ronaldo. 

Legendarni Portugalac je doveo svoju momčad u vodstvo u 31. minuti, a zatim u sudačkoj nadoknadi prvog dijela povećao prednost nakon asistencije Marcela Brozovića.

Konačan je rezultat u samoj završnici postavio Joao Felix.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

