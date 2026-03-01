Jokić bi zbog novog pravila mogao ispasti iz MVP utrke? Evo tko je trenutni favorit

Podijeli :

Ron Chenoy-Imagn Images via Guliver

Na kanalima Sport Kluba pratimo utakmice NBA lige, a osim kraju sezone, sve smo bliže i tome da saznamo kome idu prestižne nagrade.

Ove sezone pravila su drugačija: uz odličnu igru, presudnu ulogu za naslov MVP-ja ima i broj nastupa. Prema novom pravilu lige, košarkaši moraju odigrati najmanje 65 od ukupno 82 utakmice regularnog dijela kako bi uopće bili razmatrani za individualna priznanja.

Zbog čestih problema s ozljedama, zvijezde poput Giannisa Antetokounmpa i Stephena Curryja već su ispale iz konkurencije, objašnjava Yahoo Sports. Kako je do kraja regularne sezone ostalo još dvadesetak susreta, nekoliko istaknutih imena nalazi se na rubu ispadanja iz utrke.

U međuvremenu, Nikola Jokić i dalje pruža kvalitetne igre, ali ne na razini na koju je navikao publiku. U odlučujućim trenucima više ne dominira kao ranije, a upravo bi slabiji učinak u završnicama mogao utjecati na njegovu kandidaturu za MVP nagradu, jednako kao i pravilo o minimalnom broju odigranih utakmica. Takav razvoj situacije ide u prilog Shaiju Gilgeous-Alexanderu, koji se trenutačno nameće kao vodeći favorit za osvajanje priznanja za najkorisnijeg igrača lige.

Trenutni kandidati za MVP su Shai Gilgeous-Alexander koji mora odigrati 15 od preostale 21 utakmice, Nikola Jokić koji mora odigrati 21 od preostale 22 utakmice, Cade Cunningham koji mora odigrati devet od preostalih 24 utakmice, Victor Wembanyama koji mora odigrati 20 od preostalih 23 utakmice te Luka Dončić mora odigrati 19 od preostalih 24 utakmice.

Od svih igrača koji se nalaze u utrci, jasno je da po pitanju broja utakmica najbolje stoji razigravač Detroit Pistonsa Cade Cunningham koji je ove sezone propustio tek četiri utakmice.