VIDEO / Hrvatski branič aspolutni heroj lidera ‘Cvajte’, s dva gola je vratio momčad ‘iz mrtvih’ za važan bod!

U sklopu 22. kola 2. Bundeslige, popularne Cvajte, Eintracht Braunschweig ugostio je Darmstadt, a završilo je 2:2.

Domaćini su na poluvremenu vodili 2:0 pogocima Mehmeta Aydina iz kaznenog udarca u 41. minuti te Johana Gomeza u drugoj minuti sudačke nadoknade.

A onda je u nastavku uslijedio show hrvatskog stopera Mateja Maglice (27). Najprije je u 56. minuti nadvisio srpskog napadača Jovana Mijatovića i glavom zabio za 2:1, a potom je u 78. preciznim udarcem lijevom nogom pogodio za potpuni povratak Darmstadta u susret.

Ovim bodom Darmstadt je ostao vodeći na ljestvici s 42 boda, dok je drugi Hannover s bodom manje. Treći Schalke ima 40, ali i utakmicu manje te bi s eventualnom pobjedom u nedjelju kod Holstein Kiela preuzeo vrh.

Maglici, rođenom u Slavonskom Brodu, to su bili treći i četvrti pogodak ove sezone u 2. Bundesligi. Zanimljivo, i u prvom međusobnom susretu ove sezone zabio je za 2:1 pobjedu protiv Braunschweiga.

