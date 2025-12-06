VIDEO / Hrvat zabio autogol pa se iskupio pogotkom za pobjedu u ‘Cvajti’

Podijeli :

Hrvatski stoper Matej Maglica u 38. minuti bio je tragičar za svoj Darmstadt. Glavom je zabio autogol za vodstvo Karlsruhera 1:0. No, ekspresno je za Darmstadt izjednačio na 1:1 Marco Richter kojeg se ovog ljeta povezivalo s Hajdukom. U 45. minuti zabio je sjajnu golčinu iz slobodnjaka i tako 'ispravio' pogrešku svog suigrača. U drugom dijelu Darmstadt je poveo s 2:1 golom Isaca Lidberga da bi gosti preko Fabiana Schleusenera izjednačili na 2:2. Onda je Matej Maglica ponovno stupio na scenu, a ovaj put u pozitivnom smislu. Na asistenciju Richtera zabio je za 3:2 i tako se iskupio za autogol. Do kraja susreta su domaći sačuvali prednost te su stigli do pobjede koja ih je gurnula na treće mjesto 2. Bundesliga.

